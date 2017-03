Tyrkia truer med å sende 15.000 flyktninger til EU hver måned

ANNONSE

Uttalelsen hans kommer bare én dag før avtalen fyller ett år. 18. mars i fjor skrev Ankara og Brussel under på en avtale som har ført til betraktelig færre flyktninger som tar seg inn i EU fra Tyrkia.

Som følge av den diplomatiske krisen mellom Tyrkia og Tyskland og Nederland, har utenriksminister Mevlut Cavusoglu truet med å skrinlegge flyktningavtalen. Soylu følger opp med et forsøk på å skremme med tall.

– Hvis dere ønsker det slik, kan vi åpne slusene for 15.000 flyktninger hver måned og gi Europa bakoversveis, sa Soylu i en tale sent torsdag kveld, gjengitt av nyhetsbyrået Anadolu fredag.

Soylu anklager Haag og Berlin for å ha vært involvert i protester mot president Recep Tayyip Erdogan i juni 2013, for å ha vært innblandet i kurdiske opprør i oktober 2014 og for involvering i kuppforsøket 15. juli i fjor.

– De forsøker å fullføre arbeidet de ikke avsluttet. Hvem gjør denne jobben? Det er Nederland og Tyskland, sa Soylu i talen.

Europa har sviktet i sitt arbeid med å hjelpe Tyrkia til å bli EU-medlem, og Europa har ikke gitt Tyrkia hjelp i kampen mot terror, mener han.

Den diplomatiske feiden er en konsekvens av at flere tyrkiske statsråder har blitt nektet å gjennomføre valgmøter i Tyskland og Nederland. Tyrkia holder i neste måned folkeavstemning, der Erdogan ber om mer makt. Det bor nærmere 2 millioner tyrkere med tyrkisk stemmerett i Tyskland og Nederland. (©NTB)