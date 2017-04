Tyrkias folkeavstemning blir en thriller

ANNONSE

Meningsmåling ene spriker i alle retninger før folkeavstemning en, som går av stabel ensøndag 16. april.

Det velgerne skal ta stilling til, er grunnlovs endringer som vil legge langt mer makt i presid ent ens h ender. Får han det som han vil, kan Erdogan i prinsippet bli sitt ende helt til 2029 – kanskje enda l enger.

D en siste måned en har brorpart en av måling ene tydet på seier for nei-sid en. M en det er også flere målinger som har gått motsatt vei.

Ja-dominans

Samtidig har Erdogan rullet i gang et voldsomt valgkampmaskineri for å sikre ja-flertall.

Lørdag ble han fløyet inn med helikopter til et valgarrangem ent i Istanbul. Der var titus ener av m ennesker samlet for å høre på ham.

– D en 16. april, vil dere da si ja til et sterkt Tyrkia? Vil dere ha et storartet Tyrkia? Vil dere si ja til stabilitet? spurte Erdogan.

– Ja! ropte folkem engd en tilbake.

Ja-sid en har så langt vært fullst endig dominer ende i medi ene og i gatebildet. Nei-sid en har slitt med å nå ut. Opposisjon en har fått svært begr enset med tid på TV.

I tillegg er 167 medier blitt st engt det siste året, ifølge tall fra Europarådet. En rekke journalister og politikere er dessut en blitt f engslet i kjølvannet av fjorårets kuppforsøk.

Mer makt til presid ent en

Grunnlovs endring ene som foreslås, vil føre til at statsminister en forsvinner. I stedet skal presid ent en selv utnevne sine ministre.

Presid ent en skal også få lov til å være leder i et politisk parti. Det betyr i praksis betyr at Erdogan på nytt kan bli leder i AKP, partiet han ledet i 13 år før han ble presid ent.

Presid ent en får i utgangspunktet ikke sitte i mer enn to perioder. M en Erdogans innevær ende periode teller ikke, og under bestemte vilkår tillates også en tredje periode.

I tillegg får presid ent en en rekke nye fullmakter, blant annet til å oppløse nasjonalforsamling en.

Kraftig kritikk

Tilh engere beskriver forslaget som et effektivt presid entsystem etter mal fra USA. Kritikere stempler det som en oppskrift på enevelde.

Europarådets V enezia-kommisjon skriver i enrapport at systemet i verste fall kan åpne for "et autoritært og personlig regime" som neppe vil leve opp til europeiske demokratiske standarder.

Tyrkiske politikere har avfeid kritikk en som "politisert", og Erdogan har brukt nettopp Europa som hoggestabbe gj ennom hele valgkamp en.

I forrige måned spisset ordkrig en seg kraftig til da både Tyskland og Nederland nektet å la tyrkiske ministre drive valgkamp hos dem. Erdogan svarte med beskyldninger om at de to land ene brukte "nazimetoder" mot Tyrkia.

"Europa kollapser"

Som statsminister sto Erdogan selv i spiss en for en politikk der målet var tettere bånd til Europa.

M en gnisning ene har blitt stadig kraftigere, og spesielt utr enskning ene etter kuppforsøket har fått forholdet til å surne.

D en siste tida har Erdogan lekt med tank en om en eg en folkeavstemning om Tyrkias søknad om EU-medlemskap. Europas økonomi blir bare svakere og svakere, hevdet presid ent en da han fortsatte valgkamp en i Izmir søndag.

– For et århundre sid en sa de at vi var d en syke mann en. Nå er de d en syke mann en. Europa kollapser, sa Erdogan.