Tyrkisk politi avfyrer gummikuler mot homoparade i Istanbul

Søndag hadde mindre grupper av LHBTI-aktivister samlet seg på Taksim-plassen i Istanbul. Flere av gatene som leder inn til plassen, er sperret av, og et stort politioppbud var på plass blant annet utstyrt med vannkanoner og gummikuler.

Disse virkemidlene ble benyttet umiddelbart for å bryte opp paraden. Rundt 40 gummikuler ble ifølge nyhetsbyrået AFPs journalist på stedet avfyrt mot aktivistene.

#Turkey police force someone to take off their t-shirt because it says "pride". #Istanbul #LGBTPride pic.twitter.com/CADdUUKuUn