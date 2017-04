Tyrkiske medier: To personer drept utenfor valglokale

ANNONSE

Det er foreløpig ingenting som tyder på at det dreier seg om et terrorangrep.

Avisen Hurriyet siterer nyhetsbyrået Dogan og melder om en skuddveksling mellom to grupper med ulike politiske oppfatninger.

Blant de involverte er sønnen til en lokal leder, og både han og broren er pågrepet, ifølge avisen.

Skytingen skjedde utenfor en skole som brukes som valglokale under søndagens folkeavstemning, der tyrkiske velgere skal stemme over grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt.

Valgobservatører fjernet



Diyarbakir ligger i de kurdiskbefolkede områdene av Tyrkia, og det kurdiskvennlige opposisjonspartiet HDP meldte søndag at politiet fjernet valgobservatører som har tilknytning til partiet.

Observatørene hadde fått utdelt ID-kort utstyrt med partisymbolet, og politiet begrunnet aksjonen med at det ikke er lov til å bruke partisymboler ved valglokalene under folkeavstemningen. Valgobservatørene ble tatt med til politistasjonen, der det var ventet at de ville måtte vente i timevis mens politiet skrev rapport.

Grunnlovsendinger



Tyrkia holder folkeavstemning om en rekke grunnlovsendringer som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen 21. januar. Grunnlovsendringene innebærer blant annet at statsministerposten avskaffes og den utøvende makten plasseres hos presidenten og visepresidenten. Presidenten skal selv utnevne og sparke ministre.

Nikolaj Willumsen fra partiet Enhedslisten befinner seg i havnebyen Izmir vest i Tyrkia, der han er valgobservatør for Europarådet.

Han forteller av folkeavstemningen går fredelig for seg, og at det allerede fra morgenen av var en kø av mennesker som ventet på å krysse av for ja eller nei til grunnlovsendringer på stemmeseddelen.

– Men det er ingen tvil om at situasjonen er bekymringsfull. Landet er i unntakstilstand, og de regjeringskritiske parlamentarikerne og journalistene blir fengslet. I løpet av valgkampen har det vært mange overgrep mot nei-kampanjens aktivister, sier Willumsen.

- Enorm frykt



Velgerne skal stemme over hvorvidt president Recep Tayyip Erdogan skal få mer makt. Ifølge den danske parlamentarikeren er mange i Tyrkia redde for å uttrykke seg kritisk.

– Det er en enorm stor frykt her nede. Situasjonen er slik at hvis du uttrykker deg kritisk på Twitter mot regjeringen, så risikerer du å bli fengslet neste dag, sier Willumsen.

- Nytt politisk system



Erdogan stemte i et valglokale i Istanbul, som var godt bevoktet av væpnede livvakter.

Han sa at dette ikke er noe vanlig valg, men at det dreier seg om en stemme for Tyrkias framtid.

– Vi har hatt folkeavstemninger tidligere, men dette er om et nytt politisk system for Tyrkia, det er et valg for endring, sa Erdogan