Soldatene skal ha søkt asyl i frykt for at de skal bli fengslet eller torturert når de vender tilbake til hjemlandet. Rundt 43.000 mennesker er arrestert i Tyrkia etter det mislykkede kuppet mot president Recep Tayyip Erdogan i fjor.

– Rundt 40 militære, de fleste offiserer og stasjonert på NATO-baser, har søkt asyl i Tyskland, melder både Der Spiegel og TV-stasjonen ARD.

En offiser, som insisterte på at han ikke hadde noen forbindelse med kuppmakerne og sympati for dem som sto bak, sa at han risikerte å bli fengslet eller kanskje også torturert dersom han dro hjem til Tyrkia.

Tyske myndigheter opplyser at soldatenes søknader vil bli behandlet på samme måte som alle andre som søker asyl i Tyskland.

Det bor cirka tre millioner tyrkere i Tyskland. (©NTB)

