Tysk barnedrapsmann pågrepet - to nye barnelik funnet

Marcel Hesse dukket torsdag opp på et gatekjøkken i Herne og ba de ansatte om å ringe politiet, skriver Bildt.

– Vær så snill og ring politiet som jakter på meg, skal han ifølge den tyske avisen ha sagt.

Politiet i Dortmund bekrefter at Hesse nå er pågrepet.

– Endelig, vi har ham, sier en politikilde til Bild.

Flere lik

I nærheten av gatekjøkkenet ble det samtidig oppdaget brann i en leilighet, der det mistenkes at Hesse kan ha skjult seg.

Kort tid etter at 19-åringen var pågrepet, opplyste politiet at det var funnet to lik i leiligheten. Ifølge Bild var det Hesse selv som tipset politiet om leiligheten og de to likene.

Lokket inn i kjeller

Hesse skal ha lokket nabogutten inn i huset der han bodde mandag, og drepte ham deretter med kniv. Etterpå la han ut bilder av seg på "det mørke nettet" der han tilsølt med blod poserte ved siden av liket av gutten.

Politiet rykket raskt ut og fant den drepte, og en storstilt jakt ble deretter innledet.

Skrøt av å ha drept kvinne

Hesse skal i en samtale på nett også ha fortalt at han hadde drept en kvinne, men det er uklart om dette stemmer og om kvinnen eventuelt var en av dem som ble funnet i den brennende leiligheten torsdag.

Jeg "kjempet mot et beist på 120 kilo" og "hun kjempet mer imot enn barnet", skal Hesse ha fortalt i nettsamtalen.