Tysk politi aksjonerer mot høyreekstreme

ANNONSE

Om lag 200 politifolk deltok i aksjonen onsdag morgen og slo til mot i alt tolv leiligheter, blant annet i Berlin.

Les også: Høyreekstremt parti blir ikke forbudt i Tyskland

Flere av målene for aksjonen skal være tilknyttet det høyreekstreme Reichsbürger-nettverket, en sammenslutning av fanatikere som ikke anerkjenner legitimiteten til den tyske republikk.

Tysk etterretning anslår at nettverket nå består av rundt 10.000 medlemmer og ser med bekymring på at antallet er økende, og at de framstår som stadig mer aggressive.

Keltisk druide

Hovedmannen i nettverket, en 62-åring som utgir seg for å være en keltisk druide, er en av dem som ble pågrepet onsdag.

Druider var kjent som offer- eller orakelprester fra Gallia og De britiske øyer rundt 200 år før Kristus.

Mannen har ifølge tysk medier oppmuntret sine tilhengere til å begå voldshandlinger mot politifolk, asylsøkere, muslimer og jøder.

Våpen og sprengstoff

Politiet tok under onsdagens aksjon beslag i våpen, ammunisjon og sprengstoff.

– Målet med dagens aksjon er å samle bevis for at gruppen er dannet, samt for at det er planlagt forbrytelser og skaffet til veie materiell til bruk i disse forbrytelsene, heter det i en kunngjøring fra den tyske påtalemyndigheten.

– Det foreligger foreløpig ingen beviser for spesifikke angrepsplaner, heter det vider.

Politidrap

Reichsbürger-nettverkets tilhengere nekter å betale skatt og bøter til staten, er tilhengere av et stortysk rike og består av en heller brokete forsamling av nynazister, konspirasjonsteoretikere og tilhengere av ulike esoteriske trosretninger.

Medlemmer av nettverket mistenkes blant annet for å ha skutt og drept en politimann og såret tre andre under en aksjon i Georgensgmuend i oktober.

I et annet angrep i august åpnet et annet medlem av det høyreekstreme nettverket, en 41 år gammel tidligere vinner av Mr. Tyskland-konkurransen, ild mot politifolk som kom for å kaste ham ut av et hus i Sachsen-Anhalt øst i Tyskland. (©NTB)

Les også: Ronny Alte: - Det handler ikke om fremmedfrykt, men om kjærlighet til landet vårt