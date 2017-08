Tyske myndigheter aksjonerte mandag mot to menn som skal ha satt opp en drapsliste over venstrepolitikere. En av de to er politibetjent.

Politiet gjennomførte husundersøkelser hos de to. Ingen av dem er så langt arrestert. Den ene er politimann i den nordtyske byen Ludwigslust, heter det i en melding fra delstatens innenriksdepartement.

De to er mistenkt for å ha satt opp en drapsliste med politikere fra venstresiden. I kunngjøringen heter det et planen ikke var i nærheten av å bli satt ut i livet.

De to mistenkte skal ha ment at strømmen av innvandrere er i ferd med å føre til kollaps i samfunnet og at de «ansvarlige» måtte straffes, heter det.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?