Tysk politi betalte millioner for Panamapapirer

Tyske myndigheter bekrefter at det føderale tyske politiet har betalt 5 millioner euro for å få tilgang til papirene, som inneholder navn på personer og selskap som har skjult penger i skatteparadiser verden over.

Danmark har tidligere betalt 6 millioner danske kroner til en anonym kilde for samme type opplysninger om drøyt 600 dansker.

Panamapapirene avdekket for ett år siden hvordan rike personer og selskap verden over har fått hjelp av over 500 banker til å sette opp 15.500 selskaper i skatteparadiser. Opprettelsen av selskapene skal ha skjedd i samarbeid med det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonseca.

Advokatfirmaet sto i sentrum for saken der 11,5 millioner dokumenter ble lekket anonymt til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung. Avisen delte dokumentene med det internasjonale journalistnettverket ICIJ for å få hjelp med å analysere materialet.

Dokumentene omfattet perioden 1977 til 2015 og berørte omkring 214.000 foretak som advokatfirmaet grunnla i rundt 20 skatteparadiser på vegne av sine kunder.

De to partnerne i advokatfirmaet er fremdeles i varetekt på grunn av beskyldningene om hvitvasking.