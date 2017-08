Tysk sykepleier mistenkes for ytterligere 84 drap

Den tyske sykepleieren som i 2015 ble dømt til livsvarig fengsel for drap på to pasienter, mistenkes for å ha drept ytterligere 84.

40-åringen, som av tyske medier er identifisert som Niels Högel, innrømmet under rettssaken å ha gitt overdoser til rundt 90 svake, eldre pasienter ved sykehuset der han jobbet i årene 2003 til 2005.

Rundt 30 av pasientene døde, men retten fant ikke at det forelå nok beviser til å kunne dømme ham for mer enn to av dødsfallene.

Etter omfattende etterforskning konkluderer politiet nå med at den tidligere sykepleieren trolig begikk ytterligere 84 drap ved sykehuset Delmenhorst nær byen Bremen i Nordvest-Tyskland der han jobbet.

