Nå forsøker tyske myndigheter å finne ut av om det var en teknisk feil, eller om nettverket ble utsatt for et hackerangrep. Her ved forbundskansler Angela Merkel. (Scanpix)

Tyske myndigheter gransker mulig hackerangrep

Tyske myndigheter etterforsker om manglende internett-tilkobling i det tyske parlamentet skyldes et hackerangrep.