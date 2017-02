Tyskland: Bil kjørte inn i folkemengde i Heidelberg

ANNONSE

Tre personer er skadet i Heidelberg etter at en mann rett før klokka 16 lørdag kjørte en bil inn på et fotgjengerområde på Bismarckplatz i sentrum av byen, melder Heidelberg24.de.

En av de tre er alvorlig skadet, opplyser en talskvinne for tysk politi.

Mannen som kjørte bilen skal ha flyktet fra stedet og var væpnet med en kniv da politiet stoppet ham 300 meter unna.

Han ble skutt av politiet og er skadet, melder tysk politi.

Mannen skal ha blitt skutt etter at politiet oppfordret ham til å kaste fra seg kniven. Det gjorde han ikke. Den mistenkte skal være alvorlig skadet og er brakt til sykehus.

Bilføreren kjørte en leiebil, opplyser en talsperson i politiet, Norbert Schätzle, til fjernsynskanalen n-tv.

Væpnet politi står vakt mens bilen undersøkes i Heidelberg i Tyskland.

Bismarckplatz ligger nær gamlebyen i Heidelberg. Her er det både et trafikknutepunkt med trikkestopp og bussholdeplasser, og det er gågater med butikker.

Bilen som ble brukt endte foran en butikk og ble lørdag ettermiddag undersøkt av politiets teknikere.

Bilførerens motiv eller identitet er ikke kjent. Stuttgarter Zeitung skriver at politiet ikke har holdepunkter for at det dreier seg om et terrorangrep.

Hendelsen skjedde på Bismarckplatz i gamlebyen i Heidelberg lørdag.