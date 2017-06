Tysklands tidligere statsminister Helmut Kohl er død

ANNONSE

Tysklands tidligere forfbundskansler Helmut Kohl er død, melder Bild.de. Dødsfallet bekreftes også av Kohls parti, kristeligdemokratiske CDU.

Han døde i sitt hjem i Ludwigshafen, 87 år gammel.

Kohl var Tysklands kansler fra 1982 til 1998 og opplevde i sin regjeringstid murens fall i 1989 og Tysklands gjenforening i 1990.

Kohl ble feiret som hjernen bak gjenforeningen mellom Vest-Tyskland og Øst-Tyskland i 1990. Han var også sentral i utarbeidelsen av den europeiske fellesvalutaen euro.

Helmuth Kohl, her sammen med Mikail Gorbatsjev og George Bush, er død.

De siste årene har Kohl hatt sviktende helse. I 2009 fikk han slag, og i 2012 fikk han hjertekirurgi. I mai 2015 gjennomgikk han hofteoperasjon, men det oppsto komplikasjoner som gjorde at han måtte tilbringe de neste fem månedene på sykehus.

Sveriges tidligere statsminister og utenriksminister Carl Bildt omtaler Kohl som "en politisk gigant, en europeisk visjonær og en ekte statsmann".

– Han forente Tyskland og formet dagens EU, skriver Bildt på Twitter.

USAs tidligere president H.W. Bush kaller Kohl "en av de største lederne" etter andre verdenskrig.

NATOs generalsekretær og tidligere norsk statsminister Jens Stoltenberg omtaler Kohl som en sann europeer.

– Helmut Kohl var legemliggjøringen av et forent Tyskland i et forent Europa. Da Berlin-muren falt, var han situasjonen voksen. En ekte europeer, skriver Stoltenberg på Twitter.

Her er noen av kommentarene etter Kohls død:

We mourn the death of the man who reunited Germany. Helmut Kohl was a great European. — Erna Solberg (@erna_solberg) June 16, 2017

Helmut Kohl was the embodiment of a united Germany in a united Europe. When the Berlin Wall fell, he rose to the occasion. A true European. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 16, 2017

Helmut Kohl was a political giant, a European visionary and true statesman. United Germany and shaped the EU of today pic.twitter.com/kbJrXfsWag — Carl Bildt (@carlbildt) June 16, 2017

In Gedenken an Helmut Kohl habe ich die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen. https://t.co/ikJFdzK9m0 pic.twitter.com/zQJn5qMPxA — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 16, 2017

