Undersøkelse: - Snus øker risikoen for diabetes

Undersøkelsen er gjennomført av universitetene i Lund og Umeå, samt Karolinska institutt. Mellom 1990 og 2013 har de svenske forskerne fulgt 54.500 brukere av snus.

Konklusjonen er at personer som bruker én eller flere bokser med snus hver dag, øker risikoen for diabetes type 2 med 70 prosent. Det er like mye som om de skulle ha røyket en pakke sigaretter om dagen, skriver BBC.

Studien er nå publisert i The Journal of Internal Medicine.

Personer som snuser fire til seks bokser hver uke, øker risikoen for diabetes med 40 prosent.

Det er nikotinbruken som gjør at kroppen ikke reagerer som den skal til insulin. Hormonet hjelper kroppen å regulere blodsukkernivået. Mye nikotin hindrer altså insulinet å gjøre jobben.

- Våre resultater viser at du bør la både snusen og røyken ligge hvis du vil minske sjansen for å få diabetes, sier forsker Sofia Carlsson ved Karolinska institutt.

I 2016 la den svenske Snuskommisjonen fram sin rapport. Den fortalte at det mangler bevis på at snus er farlig, og at snusen er bra for folkehelsen. Arbeidet var finansiert av svenske snusprodusenter

I 2016 sa forskere ved NTNU at snus påvirker blodårene svært negativt.

- Dette så verre ut enn jeg trodde det var. Jeg trodde røykerne ville komme verst ut, sa lege og NTNU-forsker Eli-Anne Skaug da.







