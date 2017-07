UNESCO hevder Great Barrier Reef ikke er truet

Nesten 30 prosent av korallene på Great Barrier Reef har dødd av varme. Regjeringen i Australia er likevel glad for at revet ikke regnes som «truet» av UNESCO.

Dette er en stor seier for Australia, sa landets miljø- og energiminister Josh Frydenberg torsdag.

Da var det klart at verdens største korallrev ikke blir ført opp på FN-organisasjonen UNESCOs liste over truede verdensarvsteder. Beslutningen ble tatt på et UNESCO-møte i Krakow i Polen.

Regjeringen i Australia har gjennomført en lobbykampanje for å overtale UNESCO til ikke å klassifisere Great Barrier Reef som «truet», ifølge nyhetsbyrået DPA. For å vise at situasjonen er under kontroll, har regjeringen lagt fram en ny plan med tiltak for å verne revet.

Undersjøisk hetebølge

Frydenberg peker på at flere tiltak allerede er iverksatt for å bedre vannkvaliteten ved revet, hindre forurensing fra landbruket og bekjempe en type sjøstjerner som spiser koraller.

Men den største trusselen mot revet er høyst sannsynlig menneskeskapt global oppvarming. Forskere anslår at nærmere 30 prosent av korallene på grunt vann ved Great Barrier Reef har dødd som følge av uvanlig varmt vann i løpet av de siste par årene.

Anslaget ble presentert av Great Barrier Reef Marine Park Authority tidligere i år. Den undersjøiske «hetebølgen» har ført til svært store skader på korallrev også i mange andre tropiske områder.

De høye temperaturene skyldtes en kombinasjon av global oppvarming og værfenomenet El Niño.

90 prosent kan forsvinne

Den australske regjeringen har vært bekymret for at landets turistnæring kunne få problemer hvis Great Barrier Reef ble ført opp på listen over truede verdensarvsteder. Regjeringens nye plan dreier seg om vern av revet fram mot 2050.

– Vi gjør alt som er mulig for å sikre at dette storslåtte verdens underverk forblir ved god helse for framtidig generasjoner, sier Frydenberg til den australske radiostasjonen ABC.

Havforskere frykter imidlertid massive skader på verdens korallrev som følge av global oppvarming innen 2050. Hvis ikke noe gjøres for å stanse oppvarmingen, kan 90 prosent av revene bli ødelagt. Det var konklusjonen til professor Ove Hoegh-Guldberg ved universitetet i Queensland i Australia tidligere i år.

Australia er en viktig eksportør av kull og et av landene i verden med størst utslipp av klimagasser per innbygger.

Verdens tropiske korallrev på grunt vann dekker til sammen et område på størrelse med halve Frankrike. 25 prosent av alle arter i havet anslås å leve på eller ved korallrev, og mange hundre millioner mennesker får dekket deler av matbehovet sitt av fisk som lever nær revene.

Fakta: Fakta om korallrev

* Verdens største korallrev, Great Barrier Reef utenfor østkysten av Australia, er mer enn 200 mil langt. Revet regnes som verdens største struktur laget av levende organismer. * Korallrev er grunner eller forhøyninger på havbunnen som består av kalkstrukturer bygd av virvelløse koralldyr. * Levende koralldyr sitter ofte festet til formasjoner som stammer fra skallene til for lengst døde dyr. Å danne et stort rev kan ta mange tusen år. * Verdens tropiske korallrev på grunt vann dekker til sammen et område på størrelse med halve Frankrike. * Svært mange typer fisk og andre arter lever på revene som koralldyrene bygger. 25 prosent av alle arter i havet anslås å leve på eller ved korallrev. * Mange hundre millioner mennesker får dekket deler av matbehovet sitt av fisk som lever på eller nær korallrev. * Blir vanntemperaturen for høy, kan tropiske koraller miste fargen. Fenomenet kalles korallbleking og skyldes at koralldyrene kvitter seg med alger som de er avhengig av for å overleve. (Kilder: NTB, Store norske leksikon, Havforskningsinstituttet)