United Airlines-ansatte får ikke lenger ta passasjerers seter

– Endringen er ment å sikre at episoder slik som den i forrige uke ikke skjer igjen, sier talskvinne Maggie Schmerin i United til The New York Times.

Søndag 9. mars ble den 69 år gamle passasjeren David Dao slept ut av en overbooket flygning til Louisville i Kentucky. En medpassasjer filmet hendelsen og videoen har siden gått verden rundt. Dao fikk nesen brukket, hjernerystelse og mistet to tenner i basketaket.

Selskapets nye regler innebærer at ansatte ikke får plass på fulle fly med mindre de reserverer plass minst en time før avgang.

– Dette er et av de første skrittene i en gjennomgang av vårt regelverk, sier Schmerin. Hun understreker at sikkerhetspersonell ikke lenger vil bli bedt om å fjerne passasjerer som ikke utgjør en reell sikkerhetsfare.

I kjølvannet av hendelsen har ikke selskapet lykkes med å komme opp med noen god forklaring. Omdømmet deres har fått en kraftig knekk, og aksjene har tapt seg i verdi.

