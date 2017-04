United har inngått forlik med flypassasjeren som ble mishandlet

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tidligere i april ble David Dao dratt med makt ut av et United Airlines-fly som skulle fra Chicago til Louisville. Flyet var fullbooket og selskapet ville gjøre plass til ansatte som skulle på jobb fra en annen flyplass.

Mannen slo ansiktet så kraftig under hendelsen at han blødde idet han ble slept ut. Andre passasjerer filmet og fotograferte den sjokkerende episoden, og dette førte til at United Airlines fikk en kraftig omdømmeknekk da saken gikk verden rundt. Aksjekursen fikk seg også en knekk.

Nå melder TMZ at United har inngått forlik med Dao.

- Vi er glade for å kunne fortelle at United og doktor Dao har kommet til en vennskapelig løsning på den uheldige hendelsen som inntraff om bord på avgang 3411. Vi ser fram til å implementere de forbedringene vi har annonsert, som vil sette kundene i sentrum for alt vi gjør, sier talsmann Jonathan Guerin i United til Fox News.

Det er ikke kjent hvor mye selskapet betaler for å unngå en rettssak som kunne blitt meget vond for omdømmet.

Daos advokater, Thomas Demetrio og Stephen L. Golan, fortalte under en pressekonferanse for to uker siden at den 69 år gamle legen har mistet to fortenner, brukket nesen og fått en kraftig hjernerystelse.

Torsdag offentliggjorde United Airlines sin egen granskingsrapport. Der konkluderer flyselskapet med at de lot interne retningslinjer kommer foran behovet for å behandle passasjerer med verdighet og respekt, skriver The Washington Post.

United mener også at det var feil å tilkalle politimyndigheter for å løse en situasjon som ikke handlet om sikkerhet.

Selskapet skal nå tilby reisesjekker på inntil 10.000 dollar til passasjerer som frivillig gir fra seg sitt sete, og deres ansatte vil få myndighet til å bruke kreative løsninger for å løse slike situasjoner, blant annet ved å booke dem inn hos andre flyselskap.

- Dette er et vendepunkt for oss alle i United og det signaliserer en kulturendring mot å bli et bedre og mer kundefokusert flyselskap, sier administrerende direktør Oscar Munoz.