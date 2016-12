ANNONSE

Broen ble stengt like etter klokka 22 mandag kveld og åpner tidligst ved 04.30-tiden tirsdag, opplyser danske og svenske veimyndigheter.

Mandag kveld ble det målt orkan styrke i vindkastene i det vestre og sørlige Sverige og i deler av Danmark.

Innstiller tog og busser

Langs den svenske vest- og sørkysten var det markant høyere vannstand enn normalt, og et stort antall ferjer er innstilt. Det ble meldt om oversvømmelser i Göteborg, blant annet sto hele kaia ved Tysklands-terminalen under vann.

Flere buss- og togavganger er innstilt og en rekke veibroer er eller kan bli stengt på grunn av fare for at trær skal velte over veiene.

– Om man absolutt må ut og kjøre, så bør man velge større veier med atskilte kjørefelt, sier Agneta Eklund i det svenske Trafikverket mandag kveld.

Tiltar i styrke

I Danmark var det vestkysten av Jylland som var hardest rammet mandag kveld, og politiet ber folk holde seg innendørs og fraråder all kjøring som ikke er nødvendig.

Nord på Jylland er det meldt om mange knuste ruter og mange trær som har veltet. I tillegg er det fare for oversvømmelser etter at vannstanden i Limfjorden har steget og er halvannen meter over normalen.

Ifølge danske og svenske meteorologer ventes Urd å tilta i styrke natt til tirsdag i det nordøstre Danmark og i det sørlige Sverige. (©NTB)

