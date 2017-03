ANNONSE

Nord-Koreas leder Kim Jong-un er ikke «en rasjonell person», og USA er derfor skeptisk til å forhandle med ham, sier FN-ambassadør Nikki Haley.

Kim kommer trolig ikke til å la seg påvirke gjennom diplomati, mener Haley.

- Vi har ikke å gjøre med en rasjonell person, sa Haley etter at FNs sikkerhetsråd holdt et ekstraordinært møte om Nord-Korea som følge av regimets rakettoppskytinger tidligere i uka.

Haley understreket at nordkoreanerne må komme med en eller annen form for positiv gest før USA vil åpne for forhandlinger.

Kina oppfordret onsdag Nord-Korea til å fryse sitt atomprogram og rakettprogram, i bytte mot at USA innstiller sine felles militærøvelser med Sør-Korea.

Haley er ikke uten videre begeistret over forslaget og understreket onsdag at disse årvisse militærøvelsene er defensive og har pågått i 40 år.

President Donald Trumps administrasjon revurderer nå USAs forhold til Nord-Korea og vil deretter ta de nødvendige skritt, sa hun til journalister etter møtet i Sikkerhetsrådet.

- Vi utelukker ingenting og vi vurderer alle muligheter som ligger på bordet, sa hun.

(©NTB)

