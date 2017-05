USA: – Regimet i Syria gjennomfører massedrap på fanger

ANNONSE

Midtøsten-sjefen i USA utenriksdepartement, Stu Jones, la fram anklagene mandag.

Ifølge Jones har det syriske regimet drept flere tusen innsatte i Saydnaya-fengslet, som ligger nær den syriske hovedstaden Damaskus. 50 fanger blir hengt hver dag, ifølge Jones.

Likene brennes for å skjule forbrytelsen, sa toppdiplomaten, som la fram bilder som angivelig viser at det er bygget et krematorium i fengselet.

