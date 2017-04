USA advarer Assad mot å bruke tønnebomber

ANNONSE

– Hvis dere gasser en baby eller slipper en tønnebombe på uskyldige mennesker, vil dere oppleve et svar fra denne presidenten, sa Det hvite hus' talsmann Sean Spicer mandag.

Han sa også at det er umulig å tenke seg et stabilt og fredelig Syria så lenge president Bashar al-Assad sitter med makten.

Det er første gang USA truer med å reagere militært hvis Syria bruker tønnebomber, det vil si bomber som slippes ned fra helikoptre og som inneholder oljetønner fylt med eksplosiver og metall som sprer seg når tønnene treffer bakken.

PRESSEBRIEF: Talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, sier at Donald Trump kan komme til å reagere hvis det syriske regimet bruker tønnebomber eller kjemiske våpen igjen

Tønnebomber ble blant annet brukt mot de tidligere opprørskontrollerte områdene i Aleppo. Assad-regimet har avvist at det bruker slike våpen.

I forrige uke ga president Donald Trump ordre om et angrep mot en syrisk flybase som antas å ha blitt brukt til å gjennomføre et kjemisk angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria. Regimet avviser at det brukte kjemiske våpen i angrepet.

Ifølge forsvarsminister Jim Mattis ødela angrepet 20 prosent av Assads operative fly.

– Det vil være overilt av den syriske regjeringen å noensinne bruke kjemiske våpen igjen, sa Mattis mandag.

Det amerikanske rakettangrepet skulle ifølge USA signalisere overfor Assad at det går en grense for hva han kan gjøre mot sin egen befolkning.