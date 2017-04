VIL PRESSE TIL DIALOG: President Donald Trump vil forsøke å presse Nord-Korea til å velge dialog, heter det i uttalelsen fra USAs utenriks- og forsvarsdepartement og flere av landets etterretningssjefer Foto: Brendan Smialowski (AFP)

USA åpner for forhandlinger om Nord-Korea

Regjeringen i USA holder muligheten åpen for forhandlinger for å oppnå målet om at det ikke skal være atomvåpen på den koreanske halvøya.