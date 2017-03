USA ber koalisjonsmedlemmer gjøre mer for å bekjempe IS

ANNONSE

Onsdag møttes medlemmene i den internasjonale koalisjonen mot ekstremistgruppen IS i Washington for første gang siden 2014.

Norge ble representert ved utenriksminister Børge Brende (H).

Et spørsmål om tid



I åpningstalen sin sa USAs utenriksminister Rex Tillerson at det kun er et spørsmål om tid før IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi blir drept.

Det var på forhånd ventet at møtet ville dreie seg om økt internasjonal innsats for å beseire IS i Syria og Irak, noe Tillerson også slo fast i sin tale.

– USA vil påta seg sin del av jobben. Men omstendighetene på bakken krever mer innsats fra alle dere andre, sa Tillerson.

Militære bidrag



– Jeg ber hvert land finne ut hvordan det best kan støtte stabiliseringstiltakene, spesielt når det gjelder militære bidrag og økonomiske bevilgninger, sa han videre, og viste til at koalisjonen blant annet har som mål å hjelpe folk til å returnere til sine hjem og til å samarbeide med lokale politiske ledere for å skape stabilitet. I Irak fungerer dette bra, uttalte Tillerson, og la til at målet er å få i stand en tilsvarende tilnærming i Syria.

Koalisjonen består av 68 medlemmer, blant dem 65 land og tre organisasjoner – EU, Interpol og Den arabiske liga. Blant deltakerne på onsdagens møte var også Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu og Iraks statsminister Haider al-Abadi.

