USA-ekspert: – Den beste talen Trump har holdt

Ifølge Melby viser talen at Trump står fast på at USA ikke har noe spesielt ansvar for verden. Dette er et markant brudd med USAs tidligere selvforståelse. Trumps forgjengere har sett det som viktig å fremme liberale verdier og demokrati i verden.

– Nå er verdiaspektet, som har vært så viktig for USA, borte, sier Melby, som er forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

– Trump bryter her med en lang tradisjon. Han prater mye om at det i mange tiår er brukt ressurser på internasjonale engasjementer, og at dette har gått på bekostning av den amerikanske middelklassen og bygging av infrastruktur. Han mener at USA først og fremst må tenke på seg selv, og han har et annet syn på hva som er USAs interesser enn presidentene før ham, sier Melby, som understreker at også Trumps forgjengere primært var opptatt av USAs interesser.

Rundere i kantene

Trump slo an en mykere og mer optimistisk tone i talen enn hva han tidligere har gjort, og i en meningsmåling fra CNN sier 78 prosent at de reagerte svært eller litt positivt på det de hørte. Talen var den første Trump holdt for en samlet Kongress etter at han ble president.

– Trump synes å ha lært at det er lettere å få fram det politiske budskapet hvis innpakningen er mykere, sier Melby.

Men han understreker at budskapet på mange måter er det samme som i innsettelsestalen: Helsereformen må erstattes, muren mot Mexico må bygges, innvandringen må kontrolleres og ikke bidra til terror og økonomiske belastninger. Det som er annerledes, er at dette er blandet med en optimistisk visjon.

– I innsettelsestalen var beskrivelsene mørkere. Nå er budskapet at framtiden er trygg hvis vi gjør som jeg sier, sier Melby.

Ingen døgnflue

Forskeren er ikke enig med dem som tror at Trumps politiske karriere vil bli kort.

– Det er klokt å ta både politikken hans og Trump på alvor. Han har et annet grunnsyn enn tidligere presidenter, og det må vi ta på alvor. Han kommer til å være en markant skikkelse i amerikansk politikk i flere år framover, sier Svein Melby.