USA-ekspert: Trump har kommet dårlig ut som president

– Nederlaget når det gjelder helsereformen er et tegn på at det på en rekke områder blir langt vanskeligere enn Trump hadde forestilt seg. Hans presidentperiode er på ingen måte ferdig, men han har kommet dårlig ut, sier USA-ekspert og Minerva-skribent Jan Arild Snoen til NTB.

– Det har vist seg at hans innfallsvinkel, å være en "dealmaker" fra forretningslivet, ikke har slått til. Det at han mangler politisk erfaring og egenskaper har slått tilbake på ham selv, føyer han til.

Ett av Trumps fremste valgløfter var å skrote helsereformen til Obama-administrasjonen, som skulle sikre helseforsikring til flest mulig amerikanere. Men Trump-administrasjonens alternativ greide ikke å samle nok støtte blant republikanerne i Kongressen. Fredag trakk Trump forslaget, hvorpå han rettet kraftig kritikk mot den konservative fløyen i eget parti.

Substansiell årsak

Snoen mener at årsaken til nederlaget ikke først og fremst var dårlig håndverk og hastverksarbeid.

– Hovedgrunnen er at det er fryktelig vanskelig å frata velgere sosiale goder som er innført. Obamacare var halvpopulær inntil Trump ble valgt. Da Trump ble valgt, ble den populær. Det at 20 millioner risikerte å miste helseforsikringen sin med Trumps alternativ, er det grunnleggende problemet, fastslår Snoen.

Trump har tidligere kommet med sprikende uttalelser om Obamacare. Etter et møte med sin forgjenger Barack Obama i november sa han at han muligens kom til å nøye seg med justeringer. Men da han inntok Det hvite hus to måneder senere, var det å undertegne en ordre mot Obamacare noe av det første han gjorde.

– Helsepolitikk har Trump aldri vært interessert i. Dette kan han absolutt ingenting om. Derfor har han hengt seg litt på den republikanske politikken, samtidig som han har sagt at alle skal få forsikringsdekning, noe som jo er Clinton-politikk fra 1990-tallet, sier Snoen.

Skattereform neste?

Etter nederlaget fredag sa Trump at han fra nå av vil kunne samarbeide med Demokratene. Men det har Snoen ingen tro på. Retorikken under valgkampen bidro til å lukke den døra. Han tror heller ikke det blir spesielt lett å få vedtatt den varslede skattereformen ettersom republikanerne er sterkt splittet når det gjelder hvordan kuttene skal kompenseres for på budsjettet.

– Det er lettere å tenke seg at han får gjennom noen kutt som ikke er kompensert for, men uten at det blir noen grunnleggende omlegging av skattesystemet, sier Snoen.

Han tror også at Trump under sin periode vil kunne gjennomføre republikansk politikk når det gjelder deregulering, spesielt innenfor miljø, energi og finansmarkedene.

– Det er derfor bankvesenet er så positivt innstilt til Trump. Der kommer det til å bli levert en hel del, mener Snoen.