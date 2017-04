USA har sluppet sin største konvensjonelle bombe over Afghanistan

ANNONSE

Bomben ble sluppet øst i Afghanistan.

Målet med bomben var å ødelegge tunnelsystemer brukt av IS, i fjellet i Nangarhar-provinsen like ved grensen til Pakistan.

General John Nicholson skal ha godkjent bruken av bomben.

Den er kalt «alle bombers mor», og er den største konvensjonelle bomben som er sluppet. Navnet på bomben er GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, forkortet til MOAB. Den veier 9,5 tonn.

- De må ha hatt et veldig viktig mål. Normalt sett ville mindre artilleri blitt brukt, sier general Mark Hertling til CNN.

- Som en atombombe



Den ble sluppet klokken 19 lokal tid torsdag, og resultatet av bombens ødeleggelser blir nå undersøkt av amerikansk militære.

Da atombomben Little Boy ble sluppet over Hiroshima, ekspoderte den med 15 kilotonn TNT, MOAB har 11 kilotonn.

- Det føles som om en atombombe for alle som måtte befinne seg i nærheten, sier tidligere oberstløytnant Rick Francona til CNN Live.

- Bomben sprenger over bakken, og avhengig av form, gjør den enorm skade. Man vil blø fra ørene og skadene vil være absolutte om man er nærme.

Presidentnivå



Ifølge CNN må bruk av så kraftige bomber godkjennes på forhånd, og etter all sannsynlighet var president Donald Trump informert på forhånd.

Under valgkampen var å fjerne IS et av Trumps viktigste punkter.

Pentagon opplyser at bombingen har vært «planlagt i flere måneder», men ga ikke opplysninger om operasjonen startet allerede under Obamas presidentskap. Det skriver Independent.

Det er første gang en MOAB brukes i strid, ifølge amerikanske militære myndigheter. Bomben ble utviklet under Irak-krigen i 2003.

Se talsmann for Det hvite hus, Sean Spicers, pressekonferanse:

Dette bildet er tatt 11. mars 2003, og viser virkningene av en MOAB. Arkivfoto.

STØRST: GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast er den største konvensjonelle bomben som er brukt.