USA innfører sanksjoner mot Syria etter gassangrep

Sanksjonene rammer 271 ansatte i et syrisk forskningsinstitutt som USA mener produserte gassen som ble brukt i angrepet.

Ingen amerikanere eller amerikanske selskaper får heretter samarbeide med instituttet.

– USA sender et sterkt budskap om at vi vil holde hele Assad-regimet ansvarlig for disse åpenbare bruddene på menneskerettighetene, sier USAs finansminister Steven T. Mnuchin i en uttalelse mandag.

87 mennesker, mange av dem barn, skal ha blitt drept i angrepet i Idlib-provinsen 4. april. USA mener Syrias regjering sto bak angrepet, og at ofrene ble drept med giftgass.

Som en reaksjon iverksatte USA noen dager senere et rakettangrep mot en syrisk flybase.

USA har også tidligere innført sanksjoner mot Syrias regjering. Regimet til den syriske presidenten Bashar al-Assad benekter at de har brukt giftgass i krigen i landet.

