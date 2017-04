MINST 58 DØDE: Minst 58 mennesker ble drept, blant de elleve barn, i flyangrepet mot Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag. Foto: Mohamed al-Bakour (AFP)

USA krever at Russland og Iran stanser Assad

Russland og Iran har et ansvar for å stanse president Bashar al-Assad, mener USA, som anklager den syriske presidenten for bruk av kjemiske våpen.