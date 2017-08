USA: Ny rakettest i Nord-Korea

Nord-Korea har skutt opp tre kortdistanseraketter, opplyser det amerikanske militæret.

Lørdag morgen meldte det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at Nord-Korea har skutt et uidentifisert prosjektil mot Japanhavet. Kort tid etter opplyser det amerikanske militæret at det er snakk om tre kortdistanseraketter.

– Noe gikk galt med den første og den tredje mens de var i luften. Den andre ser ut til å ha eksplodert nesten umiddelbart, sier talsmann Dave Benham i det amerikanske militæret. Han opplyser at oppskytingene skjedde i en tidsperiode på om lag 30 minutter.

Ifølge myndighetene i Sør-Korea ble rakettene avfyrt tidlig lørdag i Gangwon-provinsen.

Nord-Korea har de siste månedene gjennomført en rekke rakettester. Tidligere denne uken offentliggjorde regimet bilder som tyder på at landet er i ferd med å utvikle enda flere langtrekkende rakettmodeller.

De har også truet med å sende raketter mot et havområde ikke langt fra den amerikanske stillehavsøya Guam, noe som innebærer at de må fly over Japan. Trusselen er senere trukket tilbake.

