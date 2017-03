ANNONSE

Donald Trumps administrasjon vil trolig kunngjøre «en ny presidentordre om innreiseforbud» mandag, melder amerikanske medier og viser til tjenestemenn.

Ordren er ventet å være en revidert versjon av innreiseforbudet Trump innførte i januar, ifølge Washington Post. Det opprinnelige forbudet – som rammet borgere fra Irak. Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria – ble stoppet i domstolene. Tjenestemenn har fortalt at Trump nå jobber med «en ny og bedre definert ordre».

Presidenten har forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra et av de overveiende muslimske landene som var listet opp i forbudet.

Trump har gjentatte ganger sagt at han er overbevist om at regjeringen vil vinne fram i rettstvisten om innreiseforbudet.

