USA sår ny tvil om engasjementet for NATO

Det er høyst uvanlig at USAs utenriksminister skulker NATOs ministermøter. Men det er nettopp det Rex Tillerson nå planlegger å gjøre, ifølge opplysninger som er gjengitt i en rekke amerikanske medier.

Noe slikt har bare skjedd to ganger de siste 21 årene, skriver The Wall Street Journal. Forrige gang var under Irak-krigen i 2003.

Nyheten om Tillersons planer kom kort tid etter at NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg landet i Washington. Besøket er hans første i byen etter at Donald Trump overtok som president.

Bekymrede allierte

Tillersons nedprioritering av ministermøtet i april vil trolig vekke bekymring hos europeiske allierte, som allerede har begynt å tvile på Trumps engasjement for NATO.

Trump har rettet knallhard kritikk mot europeiske land, som han mener må ta en mye større del av regningen i forsvarssamarbeidet. USAs forsvarsminister James Mattis har varslet at USA kunne komme til å "moderere sin forpliktelse" til alliansen hvis ikke Europa legger mer penger på bordet innen året er omme.

Arbeidet for å få europeiske allierte til å øke forsvarsbudsjettene er ventet å bli et hovedtema i Stoltenbergs samtaler i Washington.

Under besøket skal Stoltenberg møte både Mattis og andre politiske ledere. Han skal også delta på et møte i koalisjonen som kjemper mot IS i Syria og Irak. Der er Tillerson vert.

VIL BEKJEMPE IS: President Donald Trumps administrasjon har utarbeidet en ny plan for kampen mot IS, men har så langt holdt kortene tett inntil brystet om hva denne går ut på.

Får ikke treffe presidenten

Stoltenberg får derimot ikke møte president Trump.

Det er riktignok avtalt at de to skal møtes ansikt til ansikt før NATO-toppmøtet i Brussel i mai. Men det arbeides fortsatt med å finne en dato, opplyser NATO. Så langt har Stoltenberg og Trump kun snakket sammen på telefon to ganger.

En tjenestemann i alliansen understreker at Trump i disse telefonsamtalene har bekreftet at han støtter opp om NATO.

– Generalsekretæren vil opprettholde sin regelmessige kontakt med den amerikanske administrasjonen, som har bekreftet sin sterke forpliktelse til NATO både i ord og i gjerning, sier tjenestemannen.

Om utenriksministermøtet sier tjenestemannen at dette er "viktig", men at landene selv velger hvilket nivå de skal representeres på. Ifølge nyhetsbyrået AP er det ventet at USA vil sende Tom Shannon, nummer tre i hierarkiet i USAs utenriksdepartement.

Viktig møte om IS

Møtet i koalisjonen mot IS holdes på onsdag. Utenriksministre fra en lang rekke land ventes å delta, og fra Norge er utenriksminister Børge Brende (H) på plass.

De 68 landene i koalisjonen skal diskutere neste fase i kampen mot ekstremistgruppen. Harde kamper pågår i Mosul i Irak, og koalisjonen har også en ambisjon om å starte en offensiv mot Raqqa i Syria om ikke lenge.

Trumps administrasjon har utarbeidet en ny plan for kampen mot IS, men har så langt holdt kortene tett inntil brystet om hva denne går ut på.

Trump er likevel klar på at han skal bekjempe IS, også kjent som ISIS.

– Vi kommer til å kvitte oss med ISIS. Det kommer til å skje. Det er allerede i ferd med å skje, sier han.

