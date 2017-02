USA stanser tilbakekalling av visum etter kjennelse

ANNONSE

Tidligere lørdag ble det kjent at Det hvite hus har gått hardt ut mot en dommer som satte til side en ordre fra USAs president Donald Trump om innreiseforbud for personer fra syv muslimske land.

Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er "skandaløs", het det i en uttalelse fra Det hvite hus. Den ble senere endret og ordet "skandaløs" ble fjernet. Talsmann Sean Spicer understreker at presidentordren var "lovlig og hensiktsmessig". Med ordren innførte president Donald Trump et midlertidig innreiseforbud for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

USAs president Donald Trump tar nå til Twitter for å kritisere dommeren som tilsidesatte det amerikanske innreiseforbudet.

- Meningen til den "såkalte dommeren" er latterlig og vil bli omgjort, skriver Trump på Twitter om James Robart, dommeren i delstaten Washington som fredag utstedte den midlertidige forføyningen.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017





- Når et land ikke lenger er i stand til å si hvem som kan, og hvem som ikke kan komme inn og ut, særlig av trygghet- og sikkerhetsgrunner, er det kjempetrøbbel, skriver Trump i en annen Twitter-melding lørdag ettermiddag.

I en tredje melding skriver Trump at det er "interessant" at enkelte land i Midtøsten "er enige" hva gjelder innreiseforbudet: - De vet at hvis visse folk får lov til å komme inn, er det død og ødeleggelse, skriver han videre i samme melding.

