USA svarer etter pågripelse av konsulat-ansatt i Tyrkia

Den amerikanske ambassaden i Ankara har kunngjort at de stanser alle ikke-innvandringsrelaterte visumtjenester i Tyrkia i lys av «nylige hendelser».

I en uttalelse publisert på Twitter søndag skriver den amerikanske ambassaden i Ankara at «nylige hendelser» har tvunget dem til å «revurdere hvor forpliktet den tyrkiske regjeringen er til sikkerheten for amerikanske ambassader, konsulater og tjenestefolk».

Tidligere i uka pågrep tyrkiske myndigheter en tyrkisk ansatt ved et amerikansk konsulat, for å angivelig være tilknyttet nettverket som tilhører den USA-baserte predikanten Fetullah Gulen. Tyrkia mener Gulen er ansvarlig for forrige sommers mislykkede kuppforsøk, noe han selv benekter.

Den amerikanske ambassaden sa tidligere denne uka at de var «dypt bekymret» over at en av deres tjenestemenn hadde blitt pågrepet og nektet samtidig for anklagene mot ham.

Ifølge uttalelsen fra ambassaden søndag hete det at alle visumtjenester som ikke er relatert til innvandring suspenderes med umiddelbar virkning. Dette for å sikre at færrest mulig kommer til amerikanske ambassader og konsulater i Tyrkia i tiden fremover.

Med ikke-innvandringsrelaterte visum menes midlertidige visum som kreves for å kunne reise til USA, uten at hensikten er å bli værende der permanent.

