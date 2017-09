USA tar oppholdstillatelsen fra 800.000 unge mennesker

Justisminister Jeff Sessions bekrefter at DACA-programmet skal fjernes.

NEW YORK (Nettavisen): Under en pressekonferanse tirsdag, fastslo justisminister Jeff Sessions at amerikanske myndigheter vil fjerne tidligere president Barack Obamas presidentordre som sørget for lovlig opphold i landet for rundt 800.000 mennesker som kom til USA som barn av ulovlige innvandrere.



Departementet for innenrikssikkerhet (DHS) vil umiddelbart slutte å ta imot søknader om innlemmelse i ordningen og har formelt fjernet presidentordren til Obama.

Samtidig opplyser DHS at man vil fornye papirene til alle som mister statusen i løpet av de neste seks månedene, slik at Kongressen får tid på seg til å vedta en erstatningslov.

Justisminister Jeff Sessions mener at Obamas ordre var grunnlovsstridig.

- Hvis vi skal fremme vårt mål om å styrke den konstitusjonelle lov og orden i USA, kan ikke justisdepartementet forsvare denne type overvurderinger, sier Sessions.

«Deferred Action for Childhood Arrivals» (DACA) ble innført av Obama i 2012 gjennom en presidentordre, og derfor kan nåværende president Donald Trump også fjerne den uten å gå via Kongressen.

Programmet har gitt nesten 800.000 mennesker som kom til USA før de fylte 16 år midlertidige studie- og arbeidstillatelser, for to år av gangen.

