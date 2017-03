ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) tok onsdag ut tiltaler i etterforskningen av hackingen av Yahoo i 2013. Fire russiske statsborgere er tiltalt, og to av dem jobber for russiske myndigheter.

De tiltalte er Dimitrij Dokutsjajev og Igor Susjkin, som begge er ansatt i Russlands sikkerhetstjeneste, samt Alexej Belan og Karim Baratov, to kjente hackere som lenge har vært i FBIs søkelys.

Ifølge Bloomberg befinner tre av de tiltalte seg i Russland, mens den fjerde ble arrestert i Canada tirsdag og skal i retten allerede onsdag.

Ifølge DOJ fikk de tiltalte tilgang til millioner av brukere hos Yahoo og Google og andre som tilbyr nettbaserte e-posttjenester, melder CNBC.

Tiltalene mot de fire russerne inkluderer hacking, overføringsbedrageri, tyveri av forretningshemmeligheter og økonomisk spionasje, skriver The Washington Post.

Yahoo avslørte to separate datainnbrudd i fjor. Det første ble oppdaget i 2013 og påvirket mer enn en milliard brukerkontoer. Det andre skjedde i 2014, og ble avslørt i september. Der ble det stjålet informasjon fra minst 500 millioner brukerkontoer.

Verizon har inngått en avtale om å kjøpe Yahoo. Denne avtalen ble inngått før disse hackingene ble kjent. Prisen på overtagelsen ble i februar redusert med 350 millioner dollar, opplyser CNBC.

BREAKING: DOJ charges Russian spies with hack of 500M Yahoo accounts https://t.co/ufFJUJp9ZQ pic.twitter.com/b3PyX8nEw3 — CNBC Now (@CNBCnow) March 15, 2017