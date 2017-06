USA venter spent på at James Comey skal foran Senatet torsdag

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Senatets etterretningskomité når sitt foreløpige «høydepunkt» når deres Russland-høring torsdag får besøk av James Comey, den tidligere FBI-direktøren som ble avskjediget av president Donald Trump 9. mai.

To dager etter dette fortalte Trump til NBCs Lester Holt at en av årsakene til at han sparket Comey, var at han ledet FBIs etterforskning av Russlands innblanding i presidentvalget i USA og Trump-leirens potensielle rolle der.

- Da jeg gjorde det (sparket Comey, red.anm.), sa jeg til meg selv «Du vet, denne Russland-greia er en oppdiktet historie. Det er en unnskyldning fra Demokratene fordi de tapte et valg de skulle ha vunnet», sa Trump til NBC.

Blokkeres ikke

Det er ventet at Comey vil bli spurt om avisoppslagene om at Trump forsøkte å påvirke ham til å avslutte etterforskningen av Michael Flynn, noe kilder nær Comey skal ha fortalt The New York Times og andre amerikanske medier.

- Jeg håper du kan la dette ligge, skal president Trump ha sagt til Comey under et møte i Det ovale kontor 14. februar, ifølge The New York Times.

Det hvite hus har benektet at dette skjedde.

- Det vil åpenbart være svært, svært bekymringsfullt dersom USAs president blander seg inn i etterforskninger som potensielt kan involvere presidenten og hans nærmeste, sier senator Mark Warner fra Virginia til CNN.

Warner er den ledende demokraten i etterretningskomiteen.

Vitnemålet til Comey er potensielt så skadelig for president Trump at det en stund ble spekulert her i USA om han ville forsøke å blokkere dette vitnemålet gjennom en presidentordre.

- Presidentens makt til å gi ordrer er veletablert, men for å gjennomføre en rask og grundig undersøkelse av de faktaene som Senatets etterretningskomité er på jakt etter, vil president Trump ikke bruke sin presidentmakt når det gjelder James Comeys vitnemål torsdag, sier Det hvite hus i en uttalelse, ifølge CNN.

Trumps mulighet til å blokkere dette vitnemålet, er uansett sannsynligvis overdrevet.

Visejustisminister Rod Rosenstein skal vitne foran Senatet onsdag. Det blir også en meget interessant seanse. Rosenstein skrev notatet som president Trump opprinnelig brukte som forklaring på hvorfor Comey ble sparket.

Rosenstein ble kraftig kritisert her i USA for å ha skrevet dette notatet «på bestilling fra Trump», men fikk senere ros for å ha utnevnt tidligere FBI-direktør Robert Mueller som sjef for FBIs Russland-etterforskning.

Selv skal Trump ifølge The Hill tale under en religionskonferanse i Washington samtidig som Comey vitner i Senatet.

Riksrett lite sannsynlig

I den leiren som misliker president Trump, har temaet «riksrett» blitt nevnt med jevne mellomrom etter at han beseiret Hillary Clinton i presidentvalget – men dette temaet har minnet mest om en fantasi. Inntil nå.

Dersom Comey under ed forteller at Trump forsøkte å påvirke en aktiv FBI-etterforskning, anses dette som høyst ureglementert og da vil nok en del politikere også ta ordet «riksrett» i sin munn.

Å tro at Trump skal bli dømt i en riksrett i Senatet, er likevel fremdeles på fantasistadiet. For det første er det ikke gitt at Trump har gjort noe galt, og for det andre må to tredjedeler av Senatet stemme for domfellelse – og Republikanerne innehar 51 av de 100 setene der.

Tidligere har Andrew Johnson og Bill Clinton blitt stilt for riksrett, som de eneste to presidentene i amerikansk historie. Ingen av dem ble dømt. Richard Nixon var i ferd med å bli stilt for riksrett etter Watergate-skandalen, men valgte å trekke seg frivillig.