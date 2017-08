USA: Vi er ikke ute etter Kim Jong-un

USAs forsvarsminister og utenriksminister forsikrer at USA ikke jakter på regimeskifte i Nord-Korea eller tvungen gjenforening på den koreanske halvøya.

I en felles artikkel i Wall Street Journal sier utenriksminister Rex Tillerson og forsvarsminister Jim Mattis at USA går inn for en diplomatisk løsning på rakettstriden. De to legger stort vekt på samarbeid med Kina i dette arbeidet.

Tonen i artikkelen er markant annerledes enn den krigsretorikken som har preget nyhetene om Nord-Korea og Guam den siste uken. De to understreker likevel at diplomati «understøttes av militære opsjoner».

– Vi er ikke ute etter en unnskyldning for å stasjonere amerikanske styrker nord for den demilitariserte sonen. Vi har intet ønske om å påføre det nordkoreanske folk ytterligere lidelse, skriver de to ministrene.

De gjentar at USA skiller mellom det koreanske folk på den ene siden og det fiendtlig innstilte regimet i Pyongyang på den andre.

Budskapet fra Tillerson og Mattis er også myntet på Kina, som er Nord-Koreas viktigste handelspartner. De to oppfordrer ledelsen i Beijing til å utnytte en helt spesiell mulighet til å påvirke regimet i Pyongyang.

Avisartikkelen sto på trykk samme dag som CIA-sjef Mike Pompeo forsikret det amerikanske folk og verden for øvrig om at det ikke er fare for «noe umiddelbart» når det gjelder konflikt med Nord-Korea.

