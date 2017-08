USA vil stenge Nord-Korea ute fra Asias største sikkerhetssamarbeid

USA arbeider i kulissene for å få Nord-Korea utestengt fra ASEANs regionalforum, som straff for rakettoppskytningene.

Utenriksministrene i den regionale samarbeidsorganisasjonen møtes i Manila lørdag. USA vil i tråd med de siste sanksjonene arbeide for å isolere Nord-Korea ytterligere og om mulig få landets deltakelse i ASEANs regionalforum suspendert.

Hele 27 land møter i dette utvidede forumet, og både utenriksminister Rex Tillerson og Nord-Koreas utenriksminister Ri Yoong Ho vil komme til Manila. Det er ikke planlagt noen samtaler dem imellom under konferansen.

Les også: - Trump er klar til å gå til krig mot Nord-Korea

Filippinsk skepsis

USAs viseutenriksminister for Øst-Asia og stillehavsområdet, Susan Thornton, sier at USA sonderer terrenget for å se hva som skal til for å få et medlemsland suspendert.

– Dette vil vi følge opp under selve møtet. Målet er å finne ut hvordan man best kan legge press på Nord-Korea for å få slutt på rakettprogrammet, sier Thornton.

Tjenestemenn på filippinsk side sier til AP at det kanskje er bedre å holde Nord-Korea i folden, for å gjøre det lettere å overtale landet til å stanse provokasjonene og heller slå inn på en kurs med dialog med omverdenen og landene i regionen.

Les også: Russland erklærer åpen handelskrig med USA

Ingen løfter

En delegasjon fra Nord-Korea var i Manila i forrige uke og framførte et håp om at konferansen ville bli holdt i «gunstige omgivelser». Dette kunne man på filippinsk side ikke love. Det ble vist til at land som Japan, Sør-Korea og USA garantert ville ta opp spørsmålet om de stadige rakettoppskytingene.

Kilder forteller til AP at filippinske tjenestemenn spurte de nordkoreanske representantene om hvordan de kunne vente seg en positiv atmosfære når de skyter opp en ballistisk rakket bare noen dager før ASEAN-møtet skulle begynne.

Onsdag kalte Filippinenes president Rodrigo Duterte Nord-Koreas leder Kim Jong-un for en drittsekk, en galning og en «tosk som leker med farlige leketøy».

(©NTB)

Har du sett denne?