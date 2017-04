USA vurderer laptopforbud på flyvninger fra Storbritannia

ANNONSE

Bakgrunnen for forslaget er at amerikansk etterretning tror terrorgrupper har utviklet metoder for å plante eksplosiver i bærbare PC-er og annet elektronisk utsty, skriver The Guardian.

Fra før av har USA og Storbritannia innført forbud mot å ta med PC-er, nettbrett og annet elektronisk utstyr i håndbagasjen på fly med enkelte selskaper fra en rekke flyplasser i Midtøsten.

Les også: USA og Storbritannia innfører elektronikkforbud for passasjerer fra hovedsakelig muslimske land

Dette forbudet kom for en knapp måned siden, og nå vurderes det altså å utvides av hensyn til sikkerheten.

Så langt gjelder de nye reglene for passasjerer til USA fra Egyp, Jordan, Kuwait, Qatar, Tyrkia, Saudi-Arabia og Emiratene.