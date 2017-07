USAs forsvarssjef venter med å kaste ut transpersoner

Forsvarssjef Joseph Dunford vil ikke kaste transpersoner ut av det amerikanske forsvaret før han mottar en formell ordre om det.

President Donald Trump overrasket alle, inkludert Pentagon, da han tidligere i uka slo fast at transpersoner ikke lenger får tjenestegjøre i USAs militære styrker.

Deres nærvær «vil føre til enorme medisinske kostnader og ellers utløse store forstyrrelser», het det i en Twitter-melding fra Trump, som hevder å ha rådført seg med generaler og militære eksperter.

Utspillet kom imidlertid overraskende på Pentagon, og forsvarssjef Joseph Dunford gjorde det torsdag klart at han ikke akter å kaste ut transpersoner før forsvarsminister Jim Mattis har mottatt et formelt direktiv fra presidenten og utarbeidet en plan for hvordan det skal gjøres.

– Jeg vet at det stilles spørsmål ved gårsdagens kunngjøring, sa Dunford da han orienterte om sin beslutning torsdag.

– I mellomtiden kommer vi til å fortsette med å behandle alt vårt personell med respekt, sa han.

Pentagon vil ikke opplyse hvor mange transpersoner de har i sine rekker, men en undersøkelse fra tankesmia RAND viser at det er mellom 2.500 og 7.000 transpersoner i aktiv tjeneste i det amerikanske forsvaret. Ytterligere 1.500 til 4.000 skal befinne seg i reservestyrkene.

Transpersoner har siden i fjor kunnet tjenestegjøre i det amerikanske forsvaret etter at tidligere forsvarsminister Ash Carter avskaffet forbudet.

Siden 1. oktober 2016 har transpersoner i det amerikanske forsvaret også fått bistand til å starte prosessen med skifte av kjønn.

