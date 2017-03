USAs justisminister skjulte russerkontakt - demokratene krever hans avgang

ANNONSE

Washington Post melder torsdag at Sessions snakket med Russlands ambassadør Sergej Kisljak to ganger i løpet av 2016.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener Sessions bør trekke seg.

Les også: Kontroversielle Sessions godkjent som USAs justisminister

– Etter å ha løyet under ed om sin egen kommunikasjon med russerne, må justisministeren gå av. Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse.

Les også: - Trumps rådgivere var i konstant kontakt med Russland under valgkampen

Spørsmål og svar



Under senatshøringen ble Session spurt om han hadde hatt møte med russerne.

- Har du vært i kontakt med noen som har kontakter med det russiske styret angående 2016-valget, enten før eller etter valgdagen? ble Sessions spurt av senator Patrick Leahy under høringen, skriver The Guardian.

- Nei, svarte Sessions.

Les også: Donald Trump ber Russland om å hacke Hillary Clinton

Les også: Rapport: – Putin beordret hacking for å hjelpe Trump

- Falsk anklage



Nå har det kommet for dagen at Sessions hadde kontakt med den russiske ambassadøren to ganger under valgkampen.

Sessions benekter ikke å ha møtt ambassadøren, men avviser å ha snakket om valget.

- Jeg møtte aldri noen russiske myndighetspersoner for å diskutere valgkampen. Jeg aner ikke hva denne anklagen handler om. Den er falsk, sier Sessions i en kommentar onsdag kveld, skriver BBC.

En talsperson for justisdepartementet, Sarah Isgur Flores, avviser at justisministeren har ført Senatet bak lyset, og hevder at Session hadde møte med russerne på grunn av sin rolle som senator.

- Han ble spurt under høringen om kommunikasjonen mellom Russland og Trump-kampanjen, ikke om møter han hadde som senator og medlem av forsvarskomiteen, sier hun.

- Må gå

Demokratene mener dette er bortforklaringer, og at Sessions skulle ha fortalt om møtene under høringen i Senatet.

Ett av møtene var en privat samtale mellom Sessions og ambassadør Sergej Kisljak som fant sted på senatorens kontor i september. Omtrent på den tiden mener amerikansk etterretning at Russlands innsats for å påvirke den amerikanske valgkampen var på det mest intense.

Les også: - Ingen har bevis for at Donald Trump var involvert i dette

Les også: President Trump visste om Flynns samtale i minst 18 dager

Les også: Russland-kontakt felte Trumps sikkerhetsrådgiver

Avsløringene gir vann på mølla til kongressmedlemmer som vil at en spesialetterforsker skal granske Russlands påståtte rolle i presidentvalget i fjor. Som justisminister har Sessions øverste ansvar for både departementet og det føderale politiet FBI, som leder etterforskningen av russisk innblanding og eventuell kontakt med folk tilknyttet Trump. Sessions har så langt avvist å erklære seg inhabil.

CHIFF: Adam Schiff i Representantenes hus er demokrat fra California og Demokratenes fremste mann i etterretningskomiteen.

- Hvis rapportene er riktige om justisminister Sessions, en fremtredende talsperson for Donald Trump møter med ambassadør Kisljak under kampanjen, og forteller ikke det under høringen, så er det vesentlig at han fjerner seg selv fra enhver rolle i etterforskningen av Trump-kampanjens knytninger til Russland, sier senator Adam Schiff, som er demokratenes øverste person i etterretningskomiteen i Representantenes hus, til The Guardian og legger til.

- Dette er ikke noe «nære på». Dette må han.