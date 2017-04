USAs mest populære nyhetsanker presses ut av Fox etter sextrakassering

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): «Money, money, money must be funny in a rich man’s world» var en strofe mange kjente til på den tiden Bill O’Reilly startet sin TV-karriere i Pennsylvania i andre halvdel av 1970-tallet.

Det er ikke bare i Abba-hiten «Money, money, money» penger spiller en sentral rolle. Det har også gjort det i O’Reillys lange og suksessrike karriere. Hans direkte stil har fenget amerikanske TV-seere og gjort programmet «The O’Reilly Factor» til en pengemaskin for Fox News i 21 år.

Møte torsdag

Hans kveldsprogram var det mest populære på kabel-TV i USA i fjor, med 3,3 millioner seere, og økte sin popularitet i 2017 med et gjennomsnitt på fire millioner seere de første tre månedene i år.

Torsdag skal styret i Fox News’ eierselskap, 21st Century Fox, møtes for å diskutere hvorvidt Bill O’Reilly får lov til å fortsette i kanalen, skriver The Washington Post. Ifølge CNN er partene allerede i forhandlinger om hans avskjed. New York Magazine melder at beslutningen er tatt – O’Reilly må ut.

Hovedtemaet i disse forhandlingene vil selvfølgelig være penger, selv om kontrakten hans ifølge The Washington Post har en «ut-klausul» som inneholder et bestemt beløp.

Fem forlik

Hvorfor ønsker Fox News å skille lag med sin mest populære programleder?

Det har du sikkert allerede gjettet. Det gjelder penger, det også.

Tidlig i april avslørte The New York Times at Bill O’Reilly og Fox News har inngått forlik i hele fem saker hvor O’Reilly ble anklaget for sextrakassering av kvinner som tidligere jobbet i TV-kanalen. To av disse forlikene er omtalt tidligere, men de tre andre var ikke offentlig kjent før avisen avslørte dem.

Totalt har O’Reilly og Fox News betalt ut 110 millioner kroner i erstatning til disse fem kvinnene.

Etter oppslaget i The New York Times, har ytterligere to kvinner meldt seg med påstander om at de har vært utsatt for sextrakassering av Bill O'Reilly. De har ikke ytret ønske om økonomisk kompensasjon, men «rettferdighet».

«Bill O’Reilly er utsatt for en brutal karakterdrap-kampanje som er uhørt i post-mccarthyistiske USA. Dette advokatfirmaet har avdekket bevis for at svertekampanjen organiseres av organisasjoner på ytre venstre, som er fast bestemt for å knuse O’Reilly av politiske og økonomiske hensyn,» sier hans advokat Marc Kasowitz i en pressemelding.

Hovedpersonen har ikke vært på skjermen på to uker. Han har ferie, men skulle etter planen tilbake som programleder i sitt eget program førstkommende mandag. Det kommer sannsynligvis ikke til å skje.

Fox News har altså stått ved O’Reillys side i disse sakene, som strekker seg helt tilbake til 2002. Om denne lojaliteten har vært til O’Reilly eller annonsekronene han drar inn, vites ikke. Det er imidlertid ingen tvil om at annonsekronene spiller en rolle.

Annonsørboikott

Det er nemlig annonsørenes boikott av Bill O’Reilly nå som tvinger Fox News til å reagere. Offentliggjøringen av sextrakasseringen fra O’Reilly har ført til at en rekke av annonsørene til «The O’Reilly Factor» har trukket seg ut.

Folkeaksjoner som twitterkontoen «Sleeping Giants», som «forsøker å stanse rasistisk og sexistisk media ved å stanse annonsekronene deres», bidrar til å legge press på annonsører.

En oversikt som Sleeping Giant har laget, viser at 83 hele selskaper har sluttet å investere annonsekroner i Bill O’Reillys program. Dette inkluderer store annonsører som Mercedes-Benz, Mitsubishi, Hyundai, BMW og Allstate.

Dermed er beslutningen enkel for Fox News. Uten annonseinntekter hjelper det jo lite at Bill O’Reilly skaffer mange seere.

Fox-problem

Sextrakassering av kvinner har for øvrig vært et omfattende problem i Fox News. I juli i fjor forsvant kanalens toppsjef Roger Ailes ut, etter en 15 dager lang kanossagang i media som ifølge The New York Times startet med søksmålet fra det tidligere nyhetsankeret Gretchen Carlson 6. juli.

Ailes fikk 340 millioner kroner i avskjedsgave. Bill O'Reilly kommer neppe til å gå tomhendt ut av Fox News-bygget på 6th Avenue her i New York, han heller.