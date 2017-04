USAs sikkerhetsrådgiver: Nord-Koreas oppførsel kan ikke fortsette

ANNONSE

McMaster sier i et intervju med det amerikanske TV-selskapet ABC News at USA samarbeider med Kina om "en rekke muligheter" for hvordan de skal svare på Nord-Koreas kjernefysiske opprustning. Uttalelsene er den første bekreftelsen på at Kina og USA samarbeider om en plan om hvordan de skal håndtere Nord-Korea, skriver BBC.

Les også: Nord-Korea presenterer ubåtraketter

Washington har presset på for å få Kina til å øve press på Nord-Korea. President Donald Trump tvitret nylig om at samarbeidet med Kina om Nord-Korea-spørsmålet.

– Presidenten har gjort det klart at han ikke vil akseptere at USA og landets allierte og partnere i regionen trues av dette fiendtlige regimet og dets kjernefysiske våpen, sa McMaster i intervjuet, som ble gjort under et besøk den amerikanske sikkerhetsrådgiveren er på i Kabul i Afghanistan.

Les også: Nord-Korea skylder på Trumps aggressive Twitter-bruk for det iskalde forholdet mellom de to militærmaktene

USAs visepresident Mike Pence kalte tidligere søndag Nord-Koreas mislykkede missiltest for en provokasjon og lover Sør-Korea full amerikansk støtte mot trusselen fra nord.

(©NTB)