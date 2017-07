Usman blir truet med utvisning fordi han tok for lite ferie

Sverige truer med å kaste ut Usman Asif fra landet, fordi han ikke tok nok ferie i 2016. Kanskje havner han i Norge.

Usman Asif kom fra Pakistan til Sverige for sju år siden for å ta magistergrad i datavitenskap. For fire år siden begynte han å jobbe som prosjektleder ved Sellbranch i Stockholm. Selskapet har også kontor i Oslo.

Nylig søkte han om permanent oppholdstillatelse i Sverige, men fikk avslag og beskjed om at han kanskje vil bli utvist fra Sverige. Årsak: Han brukte bare ni av sine 21 feriedager i 2016.

- Jeg har åpent sagt at hvis de ikke ønsker meg, så skal jeg ikke tvinge dem til å la meg bo her. Jeg får alltid en varm velkomst ved vårt kontor i Norge og jeg vil absolutt starte ved vårt norske kontor hvis Sverige ikke vil ha meg, sier Usman Asif til Nettavisen.

Han har klaget på vedtaket, og Migrationsverket vurderer nå saken på nytt.

- Verdifull



Asif forklarer til svenske SvD at han utsatte ferien i 2016 etter avtale med arbeidsgiver.

- Vi undersøkte med fagforeningen og lønnsavdelingen, som sa at det var OK, sier Asif til SvD.

- Han er svært verdifull for oss. Hans kompetanse på Yahoo finnes ikke i Sverige. Han har arbeidsvilkår som er langt bedre enn det partene i arbeidslivet anser som minimumsvilkår, sier administrerende direktør Fredrik Sellgren i Sellbranch.

Flere tilfeller



Asif er ikke alene.

- De fleste som tar kontakt med oss med beslutninger om utvisning, har fått slike vedtak fordi de har tatt ut for lite ferie, sier leder Clarence Crafoord i Centrum för rättvisa til SvD.

På sin hjemmeside omtaler organisasjonen en annen sak der en mann blir utvist på grunn av for lite ferie.

Pressetalsperson Alexandra Elias i Migrationsverket sier de ikke kan kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag sier hun:

- For at arbeidstillatelser skal regnes som gyldige må ansettelsesvilkårene være oppfylt på alle vilkår ut fra de paragrafer og krav som finnes, for eksempel lov om ansettelsevern og ferie, sier hun.

Advokat Jan Södergren sier til SvD at Migrationsverket bruker regelverket feil.