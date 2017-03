Våpenlager eksploderte i Ukraina

ANNONSE

Myndighetene i Kiev hevder at våpenlageret i Balaklia, som var et av Ukrainas største, gikk i lufta som følge av en sabotasjeaksjon og anklager Russland eller russiskstøttede separatistene for å stå bak.

Ifølge Ukrainas forsvarsminister Stepan Poltorak ble det trolig benyttet en drone i angrepet mot våpenlageret, som ifølge myndighetene inneholdt hele 138.000 tonn våpen og ammunisjon.

Les også: Ukraina vil ikke slippe inn russisk Eurovision-sanger

Les også: Steinfeld tror Trump kan løse Krim-floken

Ukrainas generaladvokat Anatolii Matios hevder også at ammunisjonslageret, som ifølge ham ble voktet av rundt 1.000 soldater, gikk i lufta som følge av en sabotasjehandling.

Separatistene i de to regionene Donetsk og Luhansk avviser at de hadde noe med brannen og eksplosjonen i våpenlageret å gjøre.

Over 9.800 mennesker er drept i konflikten mellom russiskstøttede separatister og regjeringsstyrker i Ukraina siden april 2014.

Også i 2015 begynte det å brenne i det samme lageret, men vaktene greide da å slukke brannen før ammunisjonen gikk i lufta.

Balaklia ligger i Kharkiv-regionen, rett nord for Donetsk og Luhansk, nær grensa til Russland.

(©NTB)