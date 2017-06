Varebil har kjørt på fotgjengere ved London Bridge

ANNONSE

Saken oppdateres!

BBC skriver at en varebil skal ha truffet en gruppe fotgjengere ved London Bridge. Ifølge en BBC-reporter på stedet skal bilen ha truffet fem-seks personer. Politiet melder om at minst én er drept.

- Han kjørte rundt meg og traff fem eller seks mennesker. To foran meg og to bak meg, sier Jones til BBC News Channel.

Broen er stengt i begge retninger, og politiet er på stedet. London Bridge stasjon skal også være evakuert og stengt.

Ifølge BBC skal politiet være på jakt etter tre mistenkte.





- Knivangrep



Ifølge Sky News skal øyenvitner ha fortalt at det skal ha skjedd et knivangrep etter varebilen kjørte inn i folkemengden. Et vitne melder også om skyting.

Dette er så langt ikke bekreftet av politiet. Væpnede politifolk og ambulansepersonell er på stedet.

To nye hendelser



Rundt kvart over tolv melder Metropolitan Police om en annen hendelse ved Borough Market, ikke langt fra London Bridge. Også der skal bevæpnet politi være på stedet.

Øyevitner sier til BBC at de kom ut av puber og fikk beskjed av politiet om å løpe så fort de kunne vekk fra området.

Hendelsen ved Borough Market skal gjelde knivstikking. På Twitter skriver folk at skudd skal være avfyrt.

Like etter melder politiet om en ny hendelse ved Vauxhall, også i Sør-London. Politiet rykker nå ut, melder politiet.

As well as #LondonBridge officers have also responsed to an incident in #BoroughMarket. We have armed police at the scenes. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Officers are now responding to an incident in the #Vauxhall area. 3/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017





- 80 kilometer i timen



Ifølge BBC-reporter Holly Jones skal varebilen ha vært kjørt av en mann som «kjørte i rundt 80 kilometer i timen». Varebilen var på vei fra sentrum mot sørsiden av elva.

Jones forteller videre at hun så en mann, i bar overkropp og iført håndjern, bli arrestert av politiet.

Jones skal ha sett fem mennesker bli behandlet for skader etter å ha blitt truffet av varebilen.

På Twitter bekrefter Metropolitan Police i London at det har vært en hendelse ved London Bridge. De skriver videre at de kommer tilbake med mer informasjon.

På Twitter ber London Ambulance Service folk om å unngå området.

BEVÆPNET POLITI er på stedet etter en varebil skal ha kjørt inn i en folkemengde ved London Bridge.

London Bridge incident: Armed police respond as ‘several people mown down’ by vehicle https://t.co/UcUCRZEp2z pic.twitter.com/lUUeKmEuUo — Telegraph News (@TelegraphNews) June 3, 2017