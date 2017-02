Varmerekorder i Australia: «Er du ute, vil du sannsynligvis dø»

ANNONSE

- Søndagens værforhold er de verst tenkelige forholdene. De er katastrofale. Vi har aldri noen sinne sett noe som dette.

Det er den skremmende beskjeden fra Shane Fitzsimmons i The New South Wales Rural Fire Service (RFS), en organisasjon som koordinerer frivillige brannmannskaper med det offentlige brannvesenet i den australske delstaten New South Wales der blant annet storbyen Sydney befinner seg.

- Så fryktelig vi kan få det

- Dette er ikke bare nok en ny sommerdag. Det er ikke nok en dag med fare for branner. Dette er så fryktelig som vi kan få det, sier Fitzsimmons, ifølge nyhetsstedet abc.net.au.

Australia er rammet av en av landets største hetebølger noen sinne, og deler av delstaten Queensland kan oppleve temperaturer opp mot 50 grader celsius på søndag.

I 2009 omkom 173 mennesker i kratt- og skogbranner under en hetebølge i Victoria i Australia, i det som bare kalles «Black Saturday» - ettersom brannene startet i tiden rundt lørdag 7. februar.

- Er du ute, vil du dø

Fitzsimmons advarer om at værforholdene i deler av New South Wales på søndag kan bli verre enn forholdene før nettopp «Black Saturday» i 2009, og råder befolkningen til å ta forholdsregler.

- Dersom du oppholder deg ute i det fri under disse forholdene, vil du sannsynligvis omkomme. Det er så enkelt som det, sier han.

FIOLETT: Værmelderne i Australia må ty til fiolett farge for å beskrive hetebølgen som rammer landet.

Advarer gjør også Dominic Morgan i ambulansetjenesten i New South Wales, som forteller at 20 barn eller dyr er blitt reddet ut av overopphetede, låste biler de siste dagene.

Melder 47 grader

- Folk trenger å oppholde seg i kalde områder, enten det er ved klimaanlegg eller definitivt - dersom noe annet ikke er mulig - på steder med god ventilasjon, sier Morgan.

- Væskeinntak er kritisk viktig for alle, ikke bare eldre eller syke, legger han til.

Meteorolog Michelle Berry i Australias meterologiske institutt sier at temperaturene i delstaten Queensland vil være rekordhøye.

- Vi kommer til å se rekordene for februar bli knust. I Birdsville, for eksempel, melder vi 47 grader på søndag. Det vil forhåpentligvis være det høyeste, sier hun.