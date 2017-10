Vegas-drapsmannen saksøkte hotell i 2011

Nye detaljer om Stephen Paddock kommer fram i et vitnemål fra 2013.

NEW YORK (Nettavisen): Mens debatten her i USA nok en gang handler om våpenlover, i kjølvannet av nasjonens verste masseskyting, jobber amerikansk presse og politimyndigheter med å finne ut mer om mannen som nylig tok livet av 58 mennesker i Las Vegas.

CNN har fått tilgang på et rettsdokument på 97 sider fra et sivilt søksmål som drapsmannen, Stephen Paddock, tok ut mot Cosmopolitan Hotel i 2011, etter at han skled og falt der.

Dette dokumentet vitner om et uvanlig liv.

«Han satset opptil én million dollar per natt, men vandret rundt i fasjonable Las Vegas-kasinoer ikledd treningsbukse og slippers, og bar sin egen drink inn i storgamblernes områder fordi han ikke ville gi servitørene for mye tips», skriver CNN.

Vitnemålet ble avgitt i 2013. Den amerikanske nyhetskanalen mener at det er lite informasjon der som umiddelbart kan anses som relevant for hvorfor han sto bak den grusomme masseskytingen.

Paddock fortalte i sitt vitnemål at han ikke hadde noen mentale problemer, ingen avhengighet og heller ikke noe rulleblad. Han tok Valium «på grunn av angst», men antok at han hadde 10-15 piller igjen av et glass på 60 som han fikk utskrevet 18 måneder tidligere.

Bieffektene av Valium kan være «raseri, aggressivitet og irritasjon», ifølge produsentene. Paddocks lege skrev ut mer av dette til Paddock i juni, ifølge The Las Vegas Review-Journal, men det er uvisst når han sist brukte medisinen. Legen ønsket ikke å snakke med CNN.

I vitnemålet fortalte Paddock også at han bodde gratis på hoteller i Las Vegas «95 prosent av tiden». Dette er vanlig praksis for storgamblere i den byen. Hotellene gir gjerne bort gratis overnatting for å lokke til seg de kundene som satser mest penger.

Fakta: Fakta om angrepet i Las Vegas:

* 58 mennesker ble drept og 489 såret i et angrep mot publikum på en countryfestival i Las Vegas søndag kveld 1. oktober. Rundt 22.000 tilhørere var til stede under konserten. * Gjerningsmannen var 64 år gamle Stephen Craig Paddock fra Mesquite i Nevada. * Angrepet skjedde i det berømte strøket The Strip, der alle de store kasinoene ligger på rekke og rad. * Øyenvitner sier de hørte skuddsalver i over fem minutter. * Paddock hadde leid et rom i 32. etasje i et hotell som ligger rett over gata, 365 meter fra konsertarenaen. Her knuste han et vindu og skjøt flere hundre skudd ned på folkemassen. Han tok trolig sitt eget liv idet politistyrker tok seg inn på rommet hans. * Det ble funnet over 20 skytevåpen på hotellrommet. Hjemme hos Paddock ble det funnet ytterligere 19 skytevåpen, samt eksplosiver. * Etterforskningen har så langt ikke avdekket noe motiv for ugjerningen.

1. OKTOBER ble 58 mennesker drept og nærmere 500 skadd i den verste masseskytingen i amerikansk historie.

MINNESTUND for politimannen Charleston Hartfield, som var blant de 58 som ble drept i Las Vegas under Route 91 Harvest-festivalen 1. oktober, da Stephen Paddock skjøt mot festivaldeltakerne fra en suite i 32. etasje av hotellet Mandalay Bay.

FAMILIEN til politimannen Charleston Hartfield sørger under minnestunden for ham 5. oktober. På bildet ser vi Hartfields søster Denita (til venstre), enken Veronica og deres sønn Ayzayah og datter Savannah.

Han beskrev samtidig seg selv som en omreisende, som tilbrakte tiden i California, Nevada, Texas og Florida og på det meste reiste tre uker hver måned, og forklarte at han ikke likte seg i sola.

Paddock hevdet i vitnemålet at han på et tidspunkt var den største videopokerspilleren i verden.

«Hvordan vet jeg det? Fordi jeg kjenner noen av dem som satset mest, og ingen satset så mye og så lenge som meg. Jeg spilte i snitt 14 timer om dagen, 365 dager i året», forklarte han om sitt mest aktive gamblingår, 2006.

«Jeg gambler hele natten og sover om dagen», la han til. På spørsmål om hvor mye han kunne ende opp med å satse på én natt, svarte Paddock «en million dollar».

- Det er mye penger, kommenterte advokaten.

- Nei, det er det ikke, svarte Paddock.

Han var på vei til storgamblerområdet hos Cosmopolitan da han i oktober skled i et område på gulvet hvor det var væske. I vitnemålet hevdet han at dette resulterte i smerter i knehasen, som han ikke ble kvitt.

Paddock tapte saken mot Cosmopolitan, opplyser CNN.

