Vegas-morderen planla å rømme, men etterlot en lapp

NEW YORK (Nettavisen): - Stephen Paddock er en mann som brukte flere tiår på å samle våpen og ammunisjon, og han levde et hemmelig liv, som vi nok aldri vil forstå fullt ut, sier sheriff Joe Lombardo i Las Vegas.

Det er over tre dager siden 58 mennesker ble drept og nærmere 500 skadd da Paddock i mellom ni og elleve minutter skjøt fra 32. etasje av hotell Mandalay Bay og ned på konsertgjengere på bakkeplan.

Fremdeles er motivet helt uvisst.

- Vi har foreløpig ingen kunnskap om hva som kan ha ført til at denne personen valgte å forårsake så enorme skader. Det er viktig for oss å få tak i det, sier sheriff Lombardo.

FBI har foreløpig ingen bevis som indikerer at dette var terrorisme, men påpeker at etterforskningen fortsatt pågår. Det vil den gjøre i lang tid.

Etterlot lapp

Paddock tok sitt eget liv idet politimyndighetene var i ferd med å komme seg inn i hotellrommet.

- Han gjorde alt som var mulig for å se hvordan han kunne rømme, mener Lombardo.

64-åringen hadde plassert kameraer på både innsiden og utsiden av sin suite, samt i kikkhullet. I bilen han hadde stående på parkeringsplassen, har politiet funnet over 20 kilo med eksplosiver, samt 1600 kuler.

Han etterlot også en lapp, som politiet beskriver som «ikke en selvmordslapp», uten å utdype dette.

MINNES OFRENE: Dashenka Giraldo tenner et lys ved en provisorisk minneplass der 58 mennesker ble drept natt til mandag, norsk tid.

SHERIFF Joe Lombardo i Clark County-politiet.

AIR FORCE ONE forlater Las Vegas i bakgrunnen av de knustene vinduene som Stephen Paddock skjøt ut av.

Ifølge CNN har over 100 etterforskere brukt denne uka på å lete etter svar.

Drapsmannen har det siste året gått til anskaffelse av 33 skytevåpen. Han var også til stede under en annen musikkfestival noen uker tidligere. Paddock leide en leilighet med utsyn ned på Life is Beautiful-festivalen fra 22. til 25. september.

- Var dette en del av forberedelsene hans? Vi vet ikke ennå. Alt er foreløpig kun formodninger, sier Lombardo.

NBC News rapporterer at Stephen Paddock trolig også vurderte andre steder for angrepet. Han booket et rom på et hotell i Chicago med god utsikt mot Lollapalooza-festivalen som var der fra 3. til 6. august.

I tillegg sjekket han angivelig ut hoteller i nærheten av Fenway Park i Boston, hvor Boston Red Sox spiller baseballmatcher for inntil 37.700 tilskuere.

Han sjekket imidlertid aldri inn på hotellet i Chicago, og reiste trolig heller ikke til Boston.

DRAPSMANNEN Stephen Paddock sammen med sin kjæreste under en middag i Manila i 2013.

Kjæresten sønderknust

FBI har intervjuet morderens kjæreste, men det har ikke gitt svar på hva motivet kan ha vært. Hun reiste til Filippinene for to uker siden og fikk en pengeoverføring på 100.000 dollar fra Paddock mens hun var der.

I politiavhør har kjæresten forklart at hun trodde at dette var en avskjedsgave fordi Paddock ønsket å gjøre det slutt med henne. Hun ankom USA tirsdag kveld og ble tatt imot av FBI på flyplassen.

- Jeg vil samarbeid fullt med etterforskningen og gjøre alt jeg kan for å hjelpe til, sier hun i en uttalelse via sin advokat.

- Jeg er sønderknust av dødsfallene og skadene som har skjedd, og ber for ofrene og deres familier og alle som er rammet av denne grusomme hendelsen. Jeg er en mor og en bestemor og hjertet mitt gråter for alle som har mistet elskede, sier kjæresten.

Falske rykter forstyrret

Brannvesenet i Clark County, hvor Las Vegas ligger, forteller at jobben deres ble gjort vanskeligere av falske rykter om at det pågikk skyting flere steder i byen. Journalistprofilen Piers Morgan var blant dem som hevdet dette på Twitter.

- Dette gjorde jobben mye vanskeligere for oss. Vi tenkte «Å, nei, er det skyting flere steder?», sier brannsjef Greg Cassell i en pressekonferanse torsdag.

Han tror at ryktet oppsto fordi sårede fra countryfestivalen ved Mandalay Bay rømte åstedet og ble sett andre steder i byen.

