Vegas-offer saksøker hotellet og drapsmannens bo

NEW YORK (Nettavisen): 58 mennesker ble drept og 489 skadd da en 64-åring forskanset seg i 32. etasje av hotellet Mandalay Bay og skjøt mot konsertgjengere på bakkeplan i Las Vegas 1. oktober.

Politiet ved fremdeles ikke hva motivet var, men middelet var skytevåpen. Drapsmannen var i besittelse av 47 skytevåpen og hadde drøyt halvparten av disse med seg til sin hotellsuite.

En av dem som ble skadd under masseskytingen, en 21 år gammel kvinne, har nå tatt ut søksmål mot MGM Resorts International, som eier det nevnte hotellet. Hun har også saksøkt boet etter drapsmannen, som angivelig hadde tjent millioner av dollar på gambling.

Saksøkeren heter Paige Gasper, er fra Texas og går på skole i California.

- Paige elsker Las Vegas og dro på Route 91-konserten med forventninger om å ha det så gøy som folk er vant med å ha det her i vår by, sier hennes Las Vegas-baserte advokat Nathan Morris til Las Vegas Review-Journal.

Søksøker flere

Søksmålet gjelder også konsertarrangør Live Nation Entertainment Inc. og våpendelprodusenten Slide Fire Solutions LP, et selskap som produserer «bump stock»-delen som i praksis gjør et halvautomatisk våpen om til et helautomatisk.

Ifølge en GoFundMe-side som er opprettet, ble Gasper skutt i brystet og har gjennomgått flere operasjoner.

- Hun ønsker at vi tar grep for å adressere sikkerhetsbristen som rammet henne, og sammen er vi enige om at dette kan gjøre Las Vegas så trygt som byen bør være, slik at det fortsetter å være en reisedestinasjon i verdensklasse, sier advokat Morris.

MGMs talsperson Debra DeShong sier i en uttalelse til Review-Journal at selskapet ikke ønsker å diskutere dette i offentlighetens rom, av hensyn til ofrene.

- Den tragiske hendelsen som skjedde 1. oktober var nøye planlagt, en ondskapsfull og meningsløs handling. Mens vårt selskap og vår by jobber seg igjennom sørgeprosessen, er vårt primærfokus å støtte ofrene og deres familier, våre gjester og ansatte, samt å samarbeide med etterforskerne. Av respekt for ofrene vil vi ikke føre denne saken i offentligheten og vi vil heller gi vår respons gjennom de passende juridiske kanalene.

Nekter å innføre bakgrunnssjekk

Søksmål er ikke tatt ut mot politikerne i delstaten Nevada som har vedtatt våpenlovene der, eller politikere i andre delstater.

Ifølge CNN er det i Nevada tillatt for personer over 18 år å bære synlig våpen, man trenger ingen tillatelse for å kjøpe våpen og det er heller ikke nødvendig med lisens eller registrering, og det er ingen begrensning i hvor mange våpen man kan kjøpe.

Søksmålet nevner heller ikke delstatens justisminister Adam Laxalt, som nekter å iverksette det lovforslaget om generell bakgrunnssjekk av våpenkjøpere som innbyggerne i Nevada stemte fram i fjor.

Laxalt skrøt ifølge nettstedet Mother Jones av dette under et våpenlobbyforeningen NRAs årsmøte 28. april.

NRA brukte over 50 millioner kroner på å motarbeide dette lovforslaget, ifølge followthemoney.org.

Ifølge CNN kjøpte drapsmannen sine våpen gjennom en rekke forskjellige våpenforhandlere i USA, fordelt på Nevada, Utah, California og Texas. 33 av våpnene ble kjøpt i løpet av de siste 12 månedene.

